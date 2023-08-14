اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار منزل فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية لـ5 قتلى

الإثنين، 14 أغسطس 2023 07:00 ص
ارتفاع عدد ضحايا انفجار منزل فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية لـ5 قتلى انفجار - أرشيفية
وكالات

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أعلنت السلطات الأمريكية ، العثور على جثث 5 أشخاص، إثر انفجار منزل في غرب بنسلفانيا، تسبب في تدمير ثلاثة مبان وألحق أضرارا بـما لا يقل عن 12 مبنى آخر.

وقال لاني كونلي رئيس شرطة مدينة بلوم بورو إن 4 جثث لأشخاص بالغين وجثة لمراهق انتشلت بعد وقت قصير من الانفجار، في العاشرة والنصف من صباح السبت في الحي الواقع على مسافة 32 كيلومترا شرق بيتسبرغ.

وصرح ريتش فيتزغيرالد المدير التنفيذي في مقاطعة أليغيني: "هذا بالتأكيد يوم حزين، ووقت حزين، ليس فقط للناس في بلوم ولكن لجميع الناس في المجتمع وفي المنطقة".

وأعلن ستيف إمبارلينا نائب مدير خدمات الإطفاء الطوارئ في مقاطعة أليغيني إن من بين الأشخاص الثلاثة الذين تم نقلهم للمستشفيات، شخصان سمح لهما بالخروج بينما لا يزال الثالث في حالة حرجة.

من المتوقع أن يقدم مكتب الفاحص الطبي لمقاطعة أليغيني معلومات إضافية بشأن الوفيات.

سبب الانفجار مازال قيد التحقيق من قبل مكتب دائرة إطفاء الحرائق بالإضافة لقوة إنفاذ القانون في الحي والمقاطعة.

 


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