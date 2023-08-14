إصابة 9 أشخاص بحالات تسمم في ملوي جنوب المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 9 أشخاص، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فاسدة ، بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 9 أشخاص من قرية الشرافية، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وبإنتقال قوات الأمن لسماع أقول المصابين، اكدوا أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم طعام فاسد ، وعلى إثرها اصيبوا بالتسمم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.