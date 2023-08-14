أنور الحق كاكار يؤدى اليمين القانونية كرئيس وزراء مؤقت لباكستان

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أدى السيناتور الباكستاني السابق "أنور الحق كاكار" زعيم حزب رابطة عوامي في بلوشيستان اليوم الاثنين اليمين القانونية كرئيس وزراء مؤقت لباكستان.



وذكرت قناة " جيو نيوز " الاخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أن رئيس الوزراء المؤقت أدى اليمين أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، وفي حضور رئيس الوزراء المنتهية ولايته شاهباز شريف ووزراء سابقين في الحكومة.



وأضافت أن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس لجنة هيئة الأركان المشتركة ساهر ميرزا ورئيس مجلس الشيوخ صادق سانجراني ومسئولين كبار حضروا أيضا مراسم أداء اليمين.



ومن جانبها، ذكرت قناة " إيه آر واى " الباكستانية أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته شاهباز شريف أعرب عن تهانيه الحارة لرئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار، الذي سيقود باكستان خلال فترة الانتخابات العامة المزمع اجراؤها خلال شهور، وأن شاهباز أعرب عن ثقته في قدرة رئيس الوزراء المؤقت على اجراء انتخابات حرة ونزيهة.



وأشارت القناة إلى أن المهمة الأولى لرئيس الوزراء المؤقت ستكون اختيار أعضاء مجلس وزراء لإدارة شئون باكستان حتى فترة الانتخابات التي يمكن أن تستغرق شهوراً.