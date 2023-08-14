أفغانستان: الفندق المستهدف بالانفجار يزوره لاجئين أفغان من وزيرستان

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لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في انفجار وقع في فندق بولاية خوست جنوب شرق أفغانستان، اليوم الاثنين.

وذكر المكتب الإعلامي الإقليمي لولاية خوست - بحسب وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - أن الانفجار وقع في فندق بالمدينة يزوره عادة أفراد ولاجئون أفغان من شمال وزيرستان.

بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة في الولاية مستغفر جورباز إن الشرطة تجري تحقيقًا بشكل نشط؛ لمعرفة سبب الانفجار والجهة التي تقف وراءه.. فيما لم يذكر أي تفاصيل بخصوص سكن اللاجئين الباكستانيين في الفندق.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت قيادة الإدارة المحلية توجيهات لضمان تلقي الجرحى الرعاية الطبية المناسبة والكافية.

وطوقت القوات الأمنية المنطقة وبدأت التحقيق في الحادث.