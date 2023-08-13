3600 ضابط لتأمين "فيتو" أخطر الإكوادور بعد تهديده بقتل مرشح رئاسى

فاطمة شوقى

نقلت حكومة الإكوادور، أخطر مجرم في البلاد والذى هدد بقتل المرشح الرئاسى الإكوادورى فيرناندو بيابيثينثيو، ويدعى خوسيه أدولفو ماسياس فيلامار ، المعروف باسم "فيتو" زعيم عصابة لوس تشونيروس الإجرامية، إلى سجن شديد الحراسة.

وأوضحت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن عملية نقل اخطر رجل في البلاد، تمت بمشاركة 3600 ضابط من رجال الشرطة والجيش، حتى يتمكنوا من السيطرة على الوضع.

وصورت السلطات عملية نقل المجرم الى السجن الشديد حراسة، في الوقت الذى أعلنت حالة تأهب حال حدوث شغب جديد في السجن، كما حدث في مناسبات آخرى، كما قامت الحكومة الأكوادورية بنقل سجناء آخرين.

وكان المرشح الرئاسي الذى تم اغتياله الأسبوع الجارى أعلن أنه تعرض لتهديدات من المجرم فيتو وقدم شكوى إلى مكتب المدعى العام بناءً على توصية من حجزه لدى الشرطة، والذى منحته الدولة بعد تحليل أنه معرض لخطر القتل بنسبة 97%.

وتسبب مقتل بيابيثينثيو في إحداث ضجة وطنية كبيرة ، كما صرح لاسو ، الذي وعد بأن الجريمة لن تمر دون عقاب، كما أعرب المرشحون السبعة الآخرون الذين يترشحون لرئاسة الإكوادور عن تعازيهم وتضامنهم فيما علق البعض حملتهم الانتخابية، وفي حالة اليسارى والناشط البيئي ياكو بيريز دعا البقية لاتفاق بشأن الأزمة الأمنية.

وألقت ألكسندرا فيلافيسينسيو ، شقيقة بيابيثينثيو ، اللوم على حكومة الرئيس المحافظ جيليرمو لاسو للجريمة ، وأكدت أن شقيقها لم يحصل على الحماية التي توفرها لها السلطات ، رغم تنديده بالتهديدات التي وجهت إليه.