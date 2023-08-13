وقال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الأفغانية إنه "قبل ذلك الوقت، فإن حظر الجامعة كان ضرورياً لمنع الاختلاط بين الجنسين، ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك مبادئ الإسلام"، حسبما نقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية.



ورغم ذلك أوضح نديم أن "الحظر - الذي أصدره زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده من مدينة قندهار الجنوبية - ساري المفعول حتى إشعار آخر".