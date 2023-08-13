موسكو: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 14 مرة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة الامريكية خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية. وتم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".