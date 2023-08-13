اليوم السابع
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موسكو: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 14 مرة

الأحد، 13 أغسطس 2023 03:00 ص
موسكو: طائرات التحالف خرقت بروتوكولات تفادى التصادم فى سوريا 14 مرة سوريا
أحمد علوى

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أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة خرق بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بـ "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة الامريكية خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ومخالفة للأجواء السورية. وتم تسجيل 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأشار إلى أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 18 انتهاكا من قبل 4 مقاتلات "إف-35" ومقاتلتين "تايفون" وطائرتي "رافال"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.
 

 


رئيس مركز المصالحة الروسي

سوريا

اخبار سوريا



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