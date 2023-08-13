وصرح مسئولون في الولاية، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بعد أن انفجر منزل في حي بلوم، على بعد حوالي 20 ميلا شرق مدينة بيتسبرج بالولاية الأمريكية، كما دمر الإنفجار ثلاثة منازل وألحق أضرارا بـ12 منزلا آخر على الأقل.



وأشار المسئولون إلى أنه لم يتم حتى الآن حصر جميع الضحايا، وسط تقديرات بتواجد خمسة أشخاص في المنازل بالقرب من الانفجار، وأضافوا أن شخصا واحدا تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة وشخصان آخران في حالة مستقرة.



كما أشاروا إلى أنهم علقوا عمليات الإنقاذ بسبب مخاوف تتعلق بالطقس والسلامة، مضيفين أنهم سيعودون إلى مكان الحادث صباح غد، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق من سلطات إنفاذ القانون ومكتب إطفاء المقاطعة.