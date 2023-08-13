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مركز مولانا ينظم فعاليات ثقافية بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:45 م
مركز مولانا ينظم فعاليات ثقافية بمناسبة مرور 75 عاما على استقلال الهند فرقة هندية
كتبت: هناء أبو العز

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نظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند بالقاهرة، عدداً من الفعاليات الثقافية في الأقصر وأسوان بالتعاون مع السلطات المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 75 عاماً على استقلال الهند.

وتضمنت تلك الفعاليات العديد من الأنشطة التي تم تنظيمها لتعزيز الأواصر الثقافية بين الهند ومصر، وخلال هذه الفعاليات، تم تقديم لمحات من الثقافة الهندية، وفضلاً عن المعارض التي أقيمت عن الهند والثقافة الهندية، تم تقديم عروض لرقصة الكاتاك الكلاسيكية، وعروض يوجا وعروض راقصة لأغاني بوليوود،  وشهدت تلك الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجمهور.

ونظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي يوم 4 أغسطس 2023 فعالية ثقافية في قصر ثقافة الأقصر، وحضر الفعالية مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي بالأقصر ومدير قصر ثقافة أسوان.

وفي يوم 6 أغسطس 2023، تم تنظيم فعالية ثقافية بقصر ثقافة أسوان، حيث حضرها مدير قصر ثقافة أسوان والقائم بأعمال مدير عام فرع ثقافة أسوان،  كما حضر الفعالية أكثر من 250 من المدعوين، ومنهم مسئولين وفنانين وطلاب وأشخاص من جميع مناحي الحياة، وخلال الفعالية، قامت إحدى الفرق الثقافية بتقديم عرض مبهر للجمهور على أغاني بوليوود.

وتأمل سفارة الهند بالقاهرة أن تسهم تلك الفعاليات الثقافية في زيادة التعريف بالثقافة الهندية في مصر وتشجيع الناس على التعرف أكثر على الهند المعاصرة وزيارة الهند وتعزيز أواصر الصداقة بين الهند ومصر.

 


الهند

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الاقصر

استقلال الهند



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