اليوم السابع
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قطع مياه الشرب عن مدينة فاقوس بالشرقية اليوم لمدة 4 ساعات

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:00 ص
قطع مياه الشرب عن مدينة فاقوس بالشرقية اليوم لمدة 4 ساعات قطع المياه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، عن قطع الخدمة عن مدينة فاقوس، اليوم الأحد، لمدة 4 ساعات، وقالت الشركة، إنه من المقرر اليوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، إيقاف محطة مياه أبو شلبي المرشحة بمركز فاقوس وذلك لوجود اعمال صيانة داخل المحطة، وبدء من الساعة 5:00 مساء وحتي الساعه 9:00 مساء نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.
 
وأوضحت الشركة، مما يترتب على ذلك، ضعف المياه عن مدينة فاقوس تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما تعلن الشركة عن توافر سيارات مياه للمناورة بها بالمناطق المتأثرة .
 

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