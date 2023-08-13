وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم إن هذه الهجمات الجديدة بحق المدنيين تظهر مجددا عدم احترام روسيا لمبادىء القانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه بشكل صارخ ومتكرر.



وأضافت أن هذا العنف لا يُستثنى منه الأطفال، حيث أن النيابة العامة الأوكرانية أعلنت مقتل عدة مئات من الأطفال منذ أن شنت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.



وأشارت إلى ما أكدته وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا مرارا بأن هذه الأعمال غير المقبولة تشكل جرائم حرب ولا يمكن أن تمر دون عقاب.



كما أكدت أن فرنسا ستواصل، وبالتنسيق الوثيق مع شركائها، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية، وكذلك دعم المحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.



وقد أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيجور كليمنكو عن مقتل ستة أشخاص بينهم رضيعة في قصف روسي اليوم الأحد استهدف منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.



وقال الوزير عبر تليجرام إن "روسيا قتلت ستة أشخاص في منطقة خيرسون". وأوضح أن رضيعا في يومه ال23 قتل إلى جانب ثلاثة بالغين في قرية شيروكا بالكا. كما قتل شخصان في قرية ستانيسلاف.