عميد آداب القاهرة: الكليات النظرية و"العلوم الإنسانية" أصبحت كليات قمة لهذا السبب

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إن الكلية تضم مجموعة من البرامج الخاصة عبارة عن 9 برامج "الترجمة التخصصية للغة الإنجليزية والترجمة التخصصية باللغة الألمانية، وبرنامج الترجمة التخصصية للغة الاسبانية والترجمة التخصصية الصينية، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها وبرنامج الترجمة التخصصية للغة الفرنسية وبرنامج الترجمة التخصصية للغة اليابانبة.

وأضافت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من ضمن برامج الكلية برنامج المساحة والاستشعار عن بعد وهو برنامج يلبى ويتناسب مع سوق العمل ويخرج طلبة قادرين على العمل فى الأمور التخطيطية والعمران والقياسات وحصر المحافظات وتغطية المحافظة فيما يخص الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية التي تناسب المحافظة، بالإضافة برنامج إدارة الأعمال بالصينية وهو من البرامج التي سيتم طرحها بالفرع الدولى بجامعة القاهرة ويحصل الخريج على شهادة مزدوجة.

وأشارت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى الأقسام العامة بالكلية مثل قسم اللغات الشرقية ويضم 3 شعب " اللغة العبرية واللغة التركية وشعبة اللغة الفارسية وقريبا لغة الأوروبية" وقسم اللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والروسية واليابانية واللغة العربية واللاتينية وقسم يونانى حديث ، وقسم التاريخ وقسم علم النفس واجتماع وجغرافيا .

وتابعت الدكتورة نجلاء رأفت أنه أكثر اللغات التي يحتاجها سوق العمل قسم اللغة الإنجليزية والصينية واللغة العربية للناطقين بغيرها، الذى يمكن من جل جلب طالب وافدين لدراسة اللغة العربية واللغة الاسبانية وأيضا اللغة التركية واللغة العبرية ويوفر فرص فى الإذاعات والخارجية وأيضا القسم الالمانى.

ووجهت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قائلة " آن الآوان لتغير المسار الفكرى ليس كليات القمة فقط تحقق الاحلام والطموحات ولكن حاليا الكليات الآخرى المتمثلة فى كليات الآداب والكليات النظرية وخاصة دراسة اللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية أصبحت الآن كليات القمة مع سوق العمل.