رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد كلية طب الأسنان ويوجه بالقضاء على قوائم الانتظار

تفقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، كلية طب الفم والأسنان بالجامعة، وذلك للوقوف على جهود الكلية في المجالات التعليمية والخدمية، بحضور الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

واطلع رئيس الجامعة، على العيادات الخارجية للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومتابعة سير العمل بالعيادات، حيث أجرى حوار مع بعض المرضى للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطن الطالب للخدمة وذلك منذ دخوله إلى المستشفى وحتى حصوله على الخدمة التي جاء من أجلها، مضيفًا أن إدارة الجامعة تولى اهتماما كبيرا بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها العيادات بكلية طب الفم والأسنان للمواطنين، وذلك إنما يأتي في إطار الدور الذى تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية بمصر بوجه عام.



وناقش رئيس الجامعة، مع المختصين رقمنة الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمريض منذ دخوله وحتى حصوله على الخدمة.





وأشار الدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد الكلية، إلى أن رئيس الجامعة وجه بالقضاء على طوابير المرضى وقوائم الانتظار عن طريق رقمنة إجراءات دخول وعلاج المرضى و تحويلهم للأقسام وعمل الأشعات ومتابعتهم ذلك حفاظا على مصلحة المرضى وتوفير للوقت و النفقات ولتقديم خدمة طبية مميزة، وتنظيم لسير العمل.