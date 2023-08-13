اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 07:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عاجلة

توطين صناعة الدواء.. ارتفاع الصادرات لمليار دولار سنويا فى كافة المستلزمات

الأحد، 13 أغسطس 2023 07:00 ص
توطين صناعة الدواء.. ارتفاع الصادرات لمليار دولار سنويا فى كافة المستلزمات هيئة الدواء المصرية
كتب: وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"توطين صناعة الدواء" محليا كان شعار الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اعتمد علية فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الدواء من ناحية والسعى لنقل أحدث تكنولوجيا لتصنيع الدواء محليا خاصة الأصناف الحيوية التى تنفق الدولة عليها ملايين الدولارات لتوفيرها من ناحية أخرى على أن يتوج ذلك بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية ليكون ذلك أحد روافد تدفق النقد الأجنبى  للبلاد .

وقالت هيئة الدواء المصرية، أن حجم الصادرات المصرية من الأدوية تخطت الـ 300 مليون دولار بينما ارتفع إجمالى الصادرات العامة من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى ما يعادل مليار دولارتقريبا، مشيرة إلى أنه يتم التصدير إلى أكثر من 150 دولة حول العالم وسمعة الدواء المصرى جيدة بفضل فاعليته وفقا لأفضل المعايير العالمية فى التصنيع الجيد. 

وحول التوسع في السوق الأفريقي وزيادة الصادرات قالت هيئة الدواء المصرية، نستهدف التوسع بشكل كبير فى التصدير خاصة فى أفريقيا باعتبارها الامتداد الطبيعى لمصر، مشيرة إلى أنه تم تصدير أول شحنة من المستحضرات الطبية لمجموعة من الشركات المصرية إلى دولة زيمبابوي مؤخرا.

 


وزاره الصحه

هيئه الدواء

هيئه الدواء المصريه

صادرات الادويه



الموضوعات المتعلقة

هيئة الدواء المصرية عضوا أساسيا بشبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:30 م

هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا حول مضاد حيوى لعلاج الالتهاب الرئوى

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:44 ص

هيئة الدواء تعلن تصدير أولى شحنات المستحضرات الدوائية إلى زيمبابوى.. فيديو

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:10 ص

هيئة الدواء تضبط أدوية مهربة مجهولة المصدر بالمحافظات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 12:23 م

‏‎هيئة الدواء تشهد تصدير أولى شحنات المستحضرات الدوائية للشركات المصرية إلى زيمبابوى

الإثنين، 07 أغسطس 2023 08:15 م

هيئة الدواء: انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية نتيجة سوء استخدامها

الإثنين، 07 أغسطس 2023 03:42 م

هيئة الدواء تعلن مد فترة التسجيل ببرامج التدريب الصيفي لطلبة كليات الصيدلة

الإثنين، 07 أغسطس 2023 03:36 م

"هيئة الدواء" توجه 4 نصائح هامة للتعامل مع لسعات قنديل البحر.. التفاصيل

الإثنين، 07 أغسطس 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة