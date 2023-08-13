اليوم السابع
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تعرف على طائر "المينا" المهاجر من دول آسيا يعيش في المناطق المرتفعة.. فيديو

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:00 ص
تعرف على طائر "المينا" المهاجر من دول آسيا يعيش في المناطق المرتفعة.. فيديو بائع طيور فى أسواق الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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شهدت أسواق بيع الطيور فى محافظة الإسكندرية، انتشار لبيع طائر المينا، أحد الطيور المهاجرة من دول مختلفة منها باكستان والهند وشرق آسيا، حيث يمتلك العديد من الصفات منها قدرته على تقليد الكلام، وألوانه المختلفة على حسب البيئة التى يعيش فيها، وطائر يفضل الأماكن المرتفعة.

 

وقال محمد هاشم بائع طيور بمحافظة الإسكندرية، أن طائر المينا من الطيور المهاجرة من دول بكستان والهند وعدد من دول آسيا، وبعد اصطياده يتم وضعه فى غرفة كبيرة لترويضه والتعود على الطبيعة الجديدة التى يعيش فيها، وبعد تهدئه واستقراره يتم وضعه فى قفص الطيور.

 

وأضاف محمد هاشم لـ"اليوم السابع"، أن طائر المينا يتغذى على العلف والفاكهة وبواقى الخضروات، وله تربيه خاصة منذ الصغر، وغير ذلك يفزع ويقوم بمحاولة الخروج من القفص فى حالة عدم تعوده على الطبيعة التى يعيش فيها لعدم الهروب، لأنه طائر يحب الانطلاق، ويعيش فى المناطق المرتفعة وفى بيئات مختلفة.

 

وأوضح بائع الطيور أن أسعار طائر المينا تبدأ من 500 جنيه ومنذ أول ظهور له كان سعره يسجل مبلغ 10 آلاف جنيه ويختلف سعر طائر المينا على حسب لونه ومواصفاته المختلفة، وهناك أشخاص غاوية تربية طائر المينا وهو طائر منذ الصغر يستجيب ويستطيع تقليد الكلام ويأكل من يده صاحبه، وله زبائنه التى تبحث عن تلك الأنواع، فهو طائر ذكى له من صفات المقدرة العالية على التكيف فى مختلف البيئات.

 
بائع طيور في أسواق الإسكندرية
بائع طيور في أسواق الإسكندرية

طيور المينا في أسواق الإسكندرية_1
طيور المينا في أسواق الإسكندرية_1

طائر المينا في أسواق الإسكندرية
طائر المينا في أسواق الإسكندرية

طائر المينا
طائر المينا

طائر المينا بالإسكندرية
طائر المينا بالإسكندرية

 


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