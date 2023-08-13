تعرف على أهم أصناف العنب المنزرعة في مصر

كتبت أسماء نصار

تعتبر زراعة العنب أحد القطاعات الزراعية الهامة في مصر، حيث تتمتع البلاد بموقع جغرافي مثالي وظروف مناخية مواتية للزراعة، وإنتاجه بكميات كبيرة وجودة عالية.

وتتميز مصر بتنوع طبيعتها وتوافر مصادر المياه، مما يخلق بيئة مثالية للزراعة، حيث تعتبر محافظات الفيوم والمنيا والشرقية والأقصر وأسيوط من أبرز المناطق الزراعية التي تزرع فيها العنب بكثافة.

و يتم زراعة مجموعة متنوعة من أصناف العنب في مصر، بما في ذلك الأحمر والأبيض والأسود، مما يلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.

و هناك أصناف متعددة منزرعة في مصر على حسب اللون، وهي:

1- الأحمر: توجد العديد من الأصناف الحمراء في مصر، مثل الروماني والسوبريور، وتتميز حباته بلونها الداكن وعادة ما تكون حلوة وعصيريه.

2- الأبيض: يشمل هذا النوع الكريمي والسليماني الأبيض، ويتمتع بحبات شفافة أو أبيض فاتح، وعادة ما تكون لديها نكهة حلوة ومنعشة.

3- الأخضر: تشمل هذه الفئة السليماني الأخضر والسويسري، ويتميز بحباته الكبيرة ولونه الأخضر الزاهي، وقد يكون لديها نكهة حلوة مع لمحة من الحمضية.

4- الأسود: يشمل هذا النوع السوبريور وأصناف أخرى بحبات سوداء أو بنفسجية داكنة، ويتمتع بنكهة غنية وحلوة، وعادة ما يستخدم في صناعة المربى والعصائر.

5- عملية التصدير تتطلب مواصفات معينة في عملية الحجم والتي تعتبر مهمة، حيث أن الحجم الملائم للتصدير في الأصناف الحمراء لا يقل عن 16 ملي، وفي الأصناف البيضاء لا يقل عن 17 ملي، وفي الأصناف السوداء لا يقل عن 18 ملي.