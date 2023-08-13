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تدشين الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية موقفهم من التجنيد

الأحد، 13 أغسطس 2023 05:53 م
تدشين الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية موقفهم من التجنيد وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

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أكدت وزارة الخارجية، الأحد، أنه سيتم تدشين موقعا إلكترونيا لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بمبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي، وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافقة 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يوماً، يأتي ذلك إلحاقاً بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30عاماً).

وطالبت وزارة الخارجية المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

رابط الموقع:

https://www.tagneedinit.gov.eg

 

 


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