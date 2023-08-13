تحرير 48 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان المديرية تبذل جهودا في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 48 محضرا، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 40 محضراً تموينياً تنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات -توقف عن العمل -تصريف وتجميع -مخالفات أخري)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 8 محاضر (غش تجاري - ذبح خارج السلخانة - بيع بأزيد من الأسعار المقررة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

ووجه اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية وتضافر كافة الجهود تواصل مديرية التموين حملاتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.