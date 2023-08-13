اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 01:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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تحرير 410 محاضر خلال حملات مديرية التموين بدمياط على الأسواق

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:12 م
تحرير 410 محاضر خلال حملات مديرية التموين بدمياط على الأسواق الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى.
 
وتلقت محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضى.
 
وتضمن التقرير، أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالى 410 محاضر، لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات الغاز، وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى، ضبط عدد 45 شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة المخابز البلدية.

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