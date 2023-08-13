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تجهيز مركز تكنولوجى لخدمات المواطنين بمدينة نخل وسط سيناء والافتتاح في أكتوبر

الأحد، 13 أغسطس 2023 07:00 ص
تجهيز مركز تكنولوجى لخدمات المواطنين بمدينة نخل وسط سيناء والافتتاح في أكتوبر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تجرى فى مدينة نخل بوسط سيناء، أعمال التجهيزات النهائية للانتهاء من إنشاءات مقر المركز التكنولوجى لخدمات المواطنين، تمهيدا لإفتتاح مقررا له أكتوبر القادم، بالتزامن مع ذكرى إحتفالات العبور والنصر.

قال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، أنه في إطار اهتمام الدولة بالمواطنين في وسط سيناء ومن اجل انجاز الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر في ظل تحول الدولة للتحول الرقمي يتم الآن العمل ليلا ونهارا لسرعة الانتهاء من انشاء وتشطيب المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة نخل.

وأضاف أن المركز ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة اجمالية 3 ملايين جنيه، ويقدم كافة الخدمات اللازمة لسكان مدينة نخل وقراها، مقررا افتتاحه ضمن مشروعات تفتح فى ذكرى نصر أكتوبر.

وسبق وأعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء أنه تجري أعمال  المراحل النهائية لتجهيز أول موقف سيارات مجهز في المنطقة، وذلك لخدمة حركة السفر والتنقل بين مدينة نخل وقراها، ومدن المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن عملية إنشاء الموقف تجري حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منه قريبًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه. 

واشار إلى أن هذا المشروع هدفه تعزيز التنمية والربط بين مدينة نخل والمدن المجاورة، ويعتبر قفزة حضارية في وسط سيناء.

يذكر أنه سبق وأعلن مدينة نخل، أن الاستعدادات جارية في قرية "النثيلة" لتسليم 15 منزلاً جديدًا للأسر المستحقة والأكثر احتياجًا للسكن، والتي تم إنشاؤها بواسطة جهاز تعمير شمال سيناء، وإنشاء طرق بطول 3 كيلومترات بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه في محيط موقف سيارات مدينة نخل العمومي، بالإضافة إلى بناء خزانات لتجميع مياه الأمطار للاستفادة منها في الزراعة والشرب في التجمعات البدوية بقرى الكنتلا والسلام ووادي الحاج، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة في وسط سيناء.

 

 


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