اليوم السابع
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بسبب خلافات علي الميراث..

المعاينة: عاطل أشعل النيران داخل شقة تسببت فى وفاة 3 أشخاص بعين شمس

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:01 م
المعاينة: عاطل أشعل النيران داخل شقة تسببت فى وفاة 3 أشخاص بعين شمس كلبش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة اللازمة لواقعة عين شمس، أن عاطلا تشاجر مع أقاربه وتعدى عليهم داخل شقة سكنية وقام بسكب بنزين وإشعال النيران بداخلها مما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة اللازمة والاستماع لأقوال المصابين بالحادث.
 
وتمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل وراء قتل أشخاص أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على الميراث فى منطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخصان متوفين، متأثرين بإصاباتهم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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