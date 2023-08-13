القومى للمرأة بسوهاج يطلق حملات جديدة لطرق الأبواب بالقرى بعنوان "بلدى أمانة"

سوهاج محمود مقبول

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، فعاليات حملة جديدة ممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال بقرى المحافظة صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج.

وأضافت سحر أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار الإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأشارت وهبى أن الحملة بدأت فعالياتها بقرى البربا والعوامل بحرى والعوامل قبلى والخلفية بمركز جرجا بإشراف ومشاركة الدكتورة منى حنا مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج والدكتورة سهير الجميل عضو فرع المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" تستمر على مدار شهرين ، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة .