الغضبان: رفع كفاءة 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة "فاطمة الزهراء"

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها لتطويرها بالكامل.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير ستشمل رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحى جديدة وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وإحلال وتجديد نوازل المياه والصرف داخل مناور العمارات ووصلات المياه الداخلية والخارجية للعمارات.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع المنطقة وحول محيط العمارات والتي شملت إزالة عدداً من الأكشاك والباترينات المخالفة والتعريشات الخشبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه يجري جولات دائمة لمتابعة سير العمل أولا بأول للانتهاء من أعمال التطوير خلال شهر ونصف، كما جرى التنسيق لإصلاح نوازل الصرف والمياه داخل مناور العمارات، وتم تطهير عدد من خطوط وبالوعات الصرف بشوارع المنطقة.