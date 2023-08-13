

وقال متحدث باسم وحدة الشرطة المعنية بمكافحة المخدرات - حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد - إن كمية المخدرات تقدر قيمتها بنحو ملياري كرونة تشيكية (أي ما يعادل نحو 83 مليون يورو)، مضيفا أن طاقم العمل في مركز التوزيع عثروا على الكوكايين داخل صناديق تحتوي على فاكهة الموز وأبلغوا الشرطة بالأمر.



كما أوضح المتحدث أن الشحنة جاءت من الإكوادور عن طريق العاصمة الهولندية أمستردام وانتهى بها الأمر في جمهورية التشيك عن طريق الخطأ.

