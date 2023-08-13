اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

الأحد، 13 أغسطس 2023 07:07 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر جانب من الاستقبال
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ومعه اثنين من رهبان الدير وبعض المهندسين حيث دار الحديث حول مشروعات الدير الخدمية صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

 

واستعرض نيافته مشروع المدرسة الدولية التي بدأ الدير فى إقامتها في مدينة بدر.

 

وأثنى قداسته على هذه المشروعات التي تخدم المجتمع المصرى كله فى عدة مجالات، وقدم الشكر لهم على هذه الإنجازات الطيبة.


الكنيسة الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

دير الانبا انطونيوس

الانبا بولا



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