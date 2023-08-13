اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 09:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي

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الاشتراكى النمساوى: مستعدون للشراكة مع جميع الأحزاب باستثناء اليمين المتطرف

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:00 ص
الاشتراكى النمساوى: مستعدون للشراكة مع جميع الأحزاب باستثناء اليمين المتطرف النمسا

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أكد أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي "إس.بي.أو.) - ثاني أكبر الأحزاب في البلاد - أن حزبه لا يمانع في المشاركة في الائتلاف الحكومي مع حزب الشعب، قائد الائتلاف الحالي.
 
وقال بابلر - والذي انتخب مؤخرا رئيسا للحزب - إنه غير راض عن سياسات حزب الشعب الحالية، لكنه على قناعة بامكانية تحقيق توافق بين الحزبين مستقبلا.
 
وأوضح بابلر - في تصريحات السبت - أنه على استعداد للتفاوض مع جميع الأحزاب والشراكة معهم باستثناء حزب الحرية اليميني والذي يعتبره يدمر حقوق العمال .
 
ولفت إلى أن هناك العديد من الضروريات لإرساء الديمقراطية، ويتم العمل على ذلك حاليا بشكل عملي للغاية بمشاركة جميع الأحزاب، مشيرا إلى أن مؤتمر عام الحزب سوف يعقد في نوفمبر المقبل حيث سيتم البت في إصلاح النظام الأساسي للحزب . 
 
يذكر أن بابلر فاز مؤخرا برئاسة الحزب بعد منافسة شرسة مع منافسه حاكم ولاية بورجنلاند هانز بيتر دوسكوزيل والذي أظهرت النتائج الأولى بالخطأ فوز دوسكوزيل قبل أن يتم تصحيحها لاحقا. 
 
يشار إلى أن الحزب الاشتراكي هو الاكثر شعبية بين الجاليات العربية والإسلامية في النمسا بسبب سياساته المرحبة بالاجانب واللاجئين وقد قاد الائتلاف الحكومي في عدة انتخابات سابقة .

النمسا

الحزب الاشتراكى فى النمسا

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