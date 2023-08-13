اليوم السابع
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"الاتصالات": 102.9 مليون اشتراك بالهاتف المحمول بنهاية أبريل 2023

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:00 ص
"الاتصالات": 102.9 مليون اشتراك بالهاتف المحمول بنهاية أبريل 2023 شبكة محمول- أرشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الإشتراكات بخطوط الهاتف المحمول لنحو 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023، مقارنة بنحو 102.77 مليون اشتراك في مارس 2023 و96.37 مليون اشتراك في إبريل 2022.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية، بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

 

 


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