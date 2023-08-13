الأرصاد: تحسن فى الأحوال الجوية ورياح تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، استمرار التحسن النسبى فى الأحوال الجوية على شمال البلاد؛ حيث من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح علي أغلب الأنحاء مما تزيد من الأحساس بتحسن الأجواء، ولكن تبقي الأجواء حارة عند التعرض المباشر للأشعة الشمس المباشرة مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء.

ويشهد اليوم الأحد ، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.