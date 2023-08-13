استراتيجية تطوير التعليم.. تحديث المناهج وتدريب المعلمين والتقييم الـ5 سنوات القادمة

كتب محمود طه حسين

يعلن اليوم الأحد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استراتيجية استمرار تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى تستهدف الـ 5 سنوات القادمة، حيث من المقرر أن تشمل الاستراتيجية تفاصيل تطوير المناهج وتدريب المعلمين والتقييم فى الصفوف الدراسية المختلفة وأولويات العمل خلال الفترة القادمة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن تجهيز الاستراتيجية مهمة فى هذه الفترة حتى يتم عرضها على المجلس الأعلى للتعليم والتدريب أحد مخرجات الحوار الوطنى، موضحا أنه من الضرورى أن يكون لدى الوزارة خطوات محددة وواضحة لعرضها على المجلس بعد إقراره بشكل نهائى وصدور قرار بتشكيله.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، تبنت منذ 2018، استراتيجية تطوير منظومة التعليم تعتمد على محاور رئيسية شملت تحديث وتصميم مناهج جديدة فى نظام التعليم الجديد 2.0، ووصل رحلة بناء المناهج حاليا إلى الصف السادس الابتدائى، كما تم بناء الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، إضافة إلى محور تغيير أسلوب التقييم للطلاب، وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى التعلم كجزء مساعد وليس بشكل أساسى.