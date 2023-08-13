"ابن سينا فارما": 31.9 مليون جنيه خسائر إعدام أسهم الخزينة بالشركة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة ابن سينا فارما، إن صافي احتياطي أسهم الخزينة (الخسائر) الناتجة عن بيع وإعدام أسهم الخزينة حتى 30 يونيو عام 2023 بلغ 31.9 مليون جنيه، وذلك بعدما أعدمت الشركة 14.1 مليون سهم من أسهم الخزينة.

وفي 21 مارس عام 2021، قرر مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 9.6 مليون سهم بنسبة 1% من رأس مال الشركة، واشترت الشركة 4 ملايين سهم حتى انتهاء الفترة المحددة لشراء الأسهم في 21 يونيو عام 2021، وبتاريخ 11 أبريل عام 2022، قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 280 مليون جنيه بزيادة قدرها 40 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 160 مليون سهم مجاني ممول من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 موزعًا على عدد 1.12 مليون سهم نقدي، والقيمة الاسمية للسهم 25 قرشًا.

وفي 19 مايو عام 2022، قرر مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما، إعدام 3.8 مليون سهم من أسهم الخزينة ليصبح عدد الأسهم المصدرة في 30 يونيو عام 2022 عدد 1.1 مليار سهم، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعدما احتفظت الشركة بتلك الأسهم لمدة عام مما نتج عن عملية الإعدام تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم بإجمالي مبلغ 958.1 ألف جنيه.

وفي 30 يونيو عام 2023، أعدمت الشركة 14.1 مليون سهم من أسهم الخزينة ليصبح عدد الأسهم المصدرة في 30 يونيو عام 2023 عدد 1.102 مليار سهم، وذلك طبقًا لأحكام قانون 159 لسنة 1981، وذلك بعدما احتفظت الشركة بتلك الأسهم لمدة عام مما نتج عن عملية الإعدام تخفيض رأس المال بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم بإجمالي مبلغ 3.525 مليون جنيه، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأشير في السجل التجاري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة ابن سينا فارما، قد أقرت في 30 يونيو عام 2020، زيادة رأس مال الشركة المصدر إلى 240 مليون جنيه بزيادة قدرها 35 مليون جنيه عن طريق إصدار عدد 140 مليون سهم مجاني ممول من صافي أرباح الشركة القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2019، بواقع 0.170 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي من أسهم الشركة المصدر قبل الزيادة البالغ عددها 820 مليون سهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد الزيادة مبلغ 240 مليون جنيه موزع على عدد 960 مليون سهم بقيمة 25 قرشًا للسهم الواحد، وتم التأشير في السجل التجاري.