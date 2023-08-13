اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 07:28 م
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إزالة فورية لتعد بمساحة 500 متر لأرض أملاك الدولة بقنا

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:52 م
إزالة فورية لتعد بمساحة 500 متر لأرض أملاك الدولة بقنا إزالة فورية للتعدى على أملاك الدولة
قنا صابر سعيد

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالات بقرية المحروسة التابعة لدائرة المركز، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور.

وقال العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية، إن الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة  محمد غلاب، قامت بتنفيذ حالة إزالة بمساحة 500 متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت داخل حدود الـ 2 كيلو.
 
وأوضح لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأي تعديات مخالفة ، والتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

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