أهالي العوامية يشهدون ثانى جلسات المصالحة بين عائلتين فى قرية المحروسة بقنا.. صور

كتب - أحمد مرعى – صابر سعيد

شهدت قرية المحروسة فى محافظة قنا، عقد جلسة مصالحة بين عائلتي على حسين بقنا ومصطفى عبد الغفار بالأقصر، وذلك فى تجمع سعيد بين أهالى قرية المحروسة بقنا وأهالي العوامية بالأقصر، حيث تجمع أهالى الخير من الجانبين وتم الاتفاق على إنهاء الخصوم بين الطرفين، وبحضور الشخصيات العامة من الأقصر وعمد ومشايخ قرى قنا وقوص غرب ومحافظة الأقصر.

وكانت قد شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر، يوم الأحد الماضى، إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين دامت أكثر من 3 سنوات، وذلك بين عائلتي على حسين بقنا ومصطفى عبد الغفار بالأقصر، وتم عقد جلسة المصالحة بين العائلتين بحضور المئات من الأهالى وأبناء منطقة العوامية والتعهد بالمحبة والرضا بين الطرفين، حيث عقدت جلسة الصلح بين العائلتين داخل أحد دواوين منطقة العوامية، وبدأت مراسم الصلح، بقراءة آيات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، ثم كلمة عن فضل الصلح بين المتخاصمين والعفو لوجه الله، ألقاها الشيخ مبارك علي، إمام مسجد أبو الحجاج الأقصري، ثم كلمة للحاج محمد راشد، رئيس لجنة مصالحات العوامية، وكلمة للحاج بهاء طايع، عضو لجنة المصالحات بالعوامية، وبدأ بعبارات مراسم الصلح بين الطرفين، السيد أحمد الادريسي، وردد الطرفان من المتخاصمين عبارة "عفوت لوجه الله تعالى، محبة في رسوله الكريم"، وعقب انتهاء الصلح، هتف جميع الحضور بعبارة الله أكبر ولله الحمد، في أجواء المحبة بانتهاء الخصومة والتي دامت لمدة ثلاث سنوات.

وفي ختام جلسة المصالحة بين العائلتين، تم التصالح بين الطرفين من العائلتين في مشهد مهيب، إذ اصطف الآلاف من أهالي العوامية من الجانبين، مرحبين بالوفود من القبائل والعائلات، حيث تكونت لجنة الصلح من كل من؛ الحاج محمد راشد، رئيس اللجنة، الحاج بهاء طايع، الحاج محمود عبدالرحمن، الحاج سعيد سلامة، وافي محمد ابوالوفا، جابر مطاوع، الحاج الطيب الجندي، عبده محمود.



أهالى العوامية يشهدون ثانى جلسات المصالحة بين عائلتين فى قرية المحروسة



ثانى جلسات المصالحة بين عائلتين من العوامية والمحروسة