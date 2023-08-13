أسباب الشعور بألم فى جانبك الأيمن.. شد العضل أبرزها

كتبت فاطمة ياسر

هل تشعر بألم في جانبك الأيمن ويتسبب في عدم قدرتك على القيام بحياتك بشكل طبيعي؟.. إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يوضح حقيقة هذا الأمر، وفقًا لموقع "webmed".

فالشعور بألم في الجانب الأيمن من البطن قد يتسبب في عدم قدرتك على التركيز أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وقد يرجع الأسباب إلى الإصابة بالتهاب العضلات أو الغازات أو عسر الهضم، وإذا استمر الألم لفترة طويلة، عليك الذهاب للطبيب.

فأشار التقرير إلى أنه في حالة تناول الخضراوات الصلبية كالقرنبيط، أو الكرنب يزداد فرص الإصابة والتعرض بألم في الجانب الأيمن في البطن نتيجة تراكم الغازات والتي تزيد من شعور بالألم، وأيضًا عند تناول الأطعمة سريعًا أو الإكثار من الكحوليات والقهوة والأطعمة الحمضية، وهنا يزداد إصابتك بعسر الهضم المسبب في حرقان المعدة العلوي، وعليك تجنب هذه الأطعمة ولكن في حالة استمرار الألم لمدة تزيد على الأسبوعين فعليك الذهاب للطبيب.

وأخيرًا أوضح التقرير، أن الشعور بألم في الجانب الأيمن من المعدة قد يكون نتيجة للإصابة بشد أو تشنج عضلي، ناتج عن القيام بمجهود حركي كبير كممارسة الرياضة، ولذا يجب التعرف علي السبب، وأوضحت الدراسات الأخرى أن ألم البطن في الجانب الأيمن قد يكون علامة علي الإصابة بسرطان المعدة.