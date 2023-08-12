5 أطعمة مضادة للالتهابات للوقاية من السرطان.. أبرزها الشيكولاتة

كتبت أمل علام

يوصي الأطباء بـ5 أطعمة مضادة للالتهابات لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، ووفقًا لما ذكره موقع Daily Express إنه يمكن أن تساعد الأطعمة التالية في تخفيف الالتهاب، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكن أن تساعدك الخيارات الغذائية الصحية في تعديل مخاطر إصابتك بحالة مميتة، في حين أنه لا يوجد طعام محدد يمكن أن يضمن الوقاية من السرطان، فإن الأطعمة المضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل المخاطر، وفقًا للدكتور سني باتي.

وأوضح الطبيب أن الالتهاب المزمن مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

لحسن الحظ، قد يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية المضادة للالتهابات في توفير الحماية، يوصي الطبيب بـ5 أطعمة "مضادة للالتهابات" لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بما في ذلك الشوكولاتة، موضحًا أن الالتهاب المزمن مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.

قد يساعد تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية المضادة للالتهابات في توفير الحماية أهمها:

1- البقول..

مليئة بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة، مثل العدس والحمص والفول يمكن أن توفر تأثيرات مضادة للالتهابات .

وأوضح الدكتور سني أن الألياف يمكن أن تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يلعب دورًا في وظيفة المناعة وتنظيم الالتهابات.

وأضاف، أدخل البقوليات مثل الفول والعدس والحمص في نظامك الغذائي عدة مرات في الأسبوع، يعد تناول حصة واحدة إلى وجبتين يوميًا هدفًا جيدًا.

2. الشاي الأخضر

غني بالبوليفينول، الشاي الأخضر يقدم أكثر من مجرد مشروب دافئ وكمية من الكافيين.

البوليفينول هو فئة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي في الأطعمة النباتية التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

وأوضح، إنها يمكن أن تساعد في تحييد الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي وتحفز الالتهاب.

3. الكركم

سواء كنت تستخدمه كمكون رئيسي في الكاري أو تشربه في لاتيه، فإن الكركم له خصائص غذائية رائعة، تحتوي التوابل الصفراء على مركب نشط يسمى الكركمين والذي له تأثيرات "قوية" مضادة للالتهابات.

أوصى الدكتور سني بإضافة الكركم إلى وجباتك كلما أمكن ذلك لتعزيز النكهة والحصول على التأثيرات الصحية، ومع ذلك، عليك أن تضع في اعتبارك أنك بحاجة إلى الفلفل الأسود، أو الدهون لتفعيل قوى الكركمين.

4. زيت الزيتون

إن زيت الزيتون البكر الممتاز مليء بالدهون غير المشبعة ومضادات الأكسدة، بما في ذلك الأوليوكانثال، التي لها خصائص مضادة للالتهابات.

5. الشيكولاته الداكنة

في حين أن شيكولاتة الحليب هي حلوى محببة، فإن اختيار الشيكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز محتوى الفلافونويد، وبالتالي يخفف الالتهاب، مضيفًا، أن البوليفينول الموجود في الوجبة الخفيفة قد ثبت أنه يعدل مسارات الالتهاب ويقلل من المضاعفات.