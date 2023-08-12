اليوم السابع
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‫الزراعة: تحصين 2.4 مليون رأس ماشية وأبقار ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

السبت، 12 أغسطس 2023 11:17 ص
‫الزراعة: تحصين 2.4 مليون رأس ماشية وأبقار ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين حوالي 2 مليون و399 ألفا و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري.
 
كما تم تحصين حوالي 2 مليون و106 ألف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال منذ بداية الحملة وحتى 9 اغسطس الجاري أيضا.
 
يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

الريف المصرى

حياة كريمة

الوادى المتصدع

الحمى القلاعية



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