وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية الجمعة، إن الولايات المتحدة ستكون على "اطلاع كامل"، بشأن وجهة أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، نقل إيران 5 أمريكيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن "الوضع دقيق".