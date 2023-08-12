هتحميك من السرطان وهتخسسك.. تعرف على فوائد القهوة الخضراء

كتبت فاطمة ياسر

القهوة الخضراء تناولها مفيد للصحة العامة، وتحميك من الإصابة بالكثير من الأمراض، ووفقًا لموقع "everydayhealth" سنتعرف علي أبرز فوائدها علي الصحة العامة، وكيف تحميك من أمراض عديدة.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن القهوة الخضراء لها دور كبير في التخلص من الوزن الزائد، فهي تحتوي علي أحماض الكلوروجينيك ومضادة للأكسدة والألياف، التي لها دور كبير في زيادة نسبة حرق الدهون في الجسم، وتزيد من عملية فقدان الوزن، وتناولك لها يقلل من تراكم الدهون في الجسم، فتناولك للقهوة الخضراء يقلل من رغبتك في تناول الطعام، ويزيد من شعورك بالشبع لفترات طويلة، ولذا فهي خيار جيد في عملية إنقاص الوزن وحرق الدهون.

تناولك للقهوة الخضراء يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الكولسترول بالدم، والحد من ارتفاع نسبته، حيث إنها تحتوي علي بعض الخصائص والمواد التي تعمل علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم بشكل ملحوظ، ولذا إذا كنت مريض بارتفاع الكولسترول في الدم فعليك تناول كوبا من القهوة الخضراء.

تساهم في تنظيم نسبة السكر بالدم، فهي تقلل من تراكم الدهون بالجسم وبالتالي تعمل علي مقاومة الأنسولين وهذا يخفض فعالية السكر بالجسم، وبالتالي تقلل من فرص ارتفاع نسبته بالدم.

وأكدت الدراسات الطبية، أن تناول كوبا من القهوة الخضراء يوميا يقلل من فرص الإصابة بالتهابات الجسم، كالالتهابات المفاصل والعظام، ولذا عليك تناولها يوميا، وأشار التقرير أن تناول القهوة الخضراء تساعد بشكل كبير في تقليل فرص ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر، لأنها مضادة للشيخوخة نظرا لاحتواء القهوة الخضراء علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في الحصول علي بشرة نضرة.

كما أثبتت الدراسات الطبية أن القهوة الخضراء لها العديد من الخصائص الطبية التي تساعد في تحسين المزاج وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب أو القلق أو التوتر، وأيضا تناول القهوة الخضراء لها دور كبير في الحصول علي الصحة النفسية الجيدة، تقلل فرص التعرض للتقلبات المزاجية.

ومن أكثر فوائد تناول القهوة الخضراء، أنها تقلل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها الحد من انتشار الخلايا الخبيثة بالجسم، كما أن تناولها يوميا يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر، ولذا عليك تناولها باستمرار للحصول علي صحة جيدة.