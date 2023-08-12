مصرع مسن وإصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام 3 أشخاص محولين من مستشفى البلينا المركزى من بينهم جثة عقب إصابتهم بطلقات نارية في مشاجرة بدائرة المركز تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصابين تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث عقب ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومتوفي ومصابان بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا تبين أنها بين " طرف أول " محي الدين ع م 63 سنة بالمعاش توفي أثر إصابته " بطلق ناري بالرأس " ومحمود هــ م 38 سنة مزارع مصاباً " بطلق ناري بالجانب الأيمن "وهاجر ع ح 18 طالبه مصابه " بطلق ناري بالظهر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.
وبين " طرف ثان "مختار أ م 27 سنة عامل ومحي الدين ع أ 62 سنة مزارع وجميعهم مقيمين بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آليه وإتهم الثاني والثالثه من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم نجم عنها إصابتهما ووفاة الأول بسبب خلافات النسب.
وبسؤال الطرف الثاني اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب تم تحرير حضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .
وفى سياق آخر، شهد الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة إنفجار إحدى إطارات السيارة نتج عن الحادث إصابة 2 من مستقلى السيارة.
كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة محملة بالمبيدات الزراعية وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين تم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق ونقل المصابين للمستشفى.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بإنقلاب سيارة ومصابان بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نقل " قيادة المدعو محمد س ع 32 سنة سائق ومقيم دائرة مركز ملوي المنيا محملة بمبيدات زراعيه أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطارين الأمامي الأيمن والخلفي الأيسر مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.
نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ومرافقة المدعو مصطفي ع م 50 سنة مدير شركة عباد الرحمن للمبيدات الزراعية " قطاع خاص مالك الحمولة " ومقيم بذات العنوان " جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابان لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما جاء بالفحص تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
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