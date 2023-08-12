مصرع مسن وإصابة شخصين بطلقات نارية فى مشاجرة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 3 أشخاص محولين من مستشفى البلينا المركزى من بينهم جثة عقب إصابتهم بطلقات نارية في مشاجرة بدائرة المركز تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصابين تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث عقب ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوجود مشاجرة ومتوفي ومصابان بناحية نجع العجمي التابع لقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا تبين أنها بين " طرف أول " محي الدين ع م 63 سنة بالمعاش توفي أثر إصابته " بطلق ناري بالرأس " ومحمود هــ م 38 سنة مزارع مصاباً " بطلق ناري بالجانب الأيمن "وهاجر ع ح 18 طالبه مصابه " بطلق ناري بالظهر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "مختار أ م 27 سنة عامل ومحي الدين ع أ 62 سنة مزارع وجميعهم مقيمين بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آليه وإتهم الثاني والثالثه من الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم نجم عنها إصابتهما ووفاة الأول بسبب خلافات النسب.

وبسؤال الطرف الثاني اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب تم تحرير حضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة .