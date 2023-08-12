اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 12:32 م
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مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره للطريق في الدقهلية

السبت، 12 أغسطس 2023 12:32 م
مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره للطريق في الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية _محمد الحبشي

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص، وذلك أثناء عبوره طريق جمصة الدولي، في محافظة الدقهلية، حيث جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة المركزي، بوصول شخص يدعى محمود الجميل، ويبلغ من العمر 44 عاما، ومقيم بميت غمر، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المتوفى طريق "جمصة- المنصورة" أمام قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.
 
تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 
 

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