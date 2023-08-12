مصرع شابين في حادث تصادم سيارتين نقل بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما في حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين نقل، مما أسفر عن مصرع شابين من مستقلي إحدى السيارتين.

وتم تحديد هوية الضحيتين، ونقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم، ليتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.