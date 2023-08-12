مدينة الزينية تكافح قمائن الطوب وأدخنتها الكثيفة لحماية صحة المواطنين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، عن مكافحة رجال المدينة لقمائن الطوب التى تؤدى لانبعاث الأدخنة الكثيفة التي تؤثر على صحة المواطنين، حيث إنه نظراً لارتفاع درجة الحرارة وتأثير أدخنة قمائن الطوب على الصحة العامة للمواطنين وخاصة لكبار السن والأطفال، وبعد شكاوى المواطنين بمدينة الزينية قبلي بإقامة أحد الأهالي لقمينة طوب بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه بناء على شكاوى المواطنين أفادت بانبعاث دخان كثيف من أحد قمائن الطوب بقرية الزينية بحري، وشعور المواطنين بالاختناق نظراً للدخان الكثيف مع حرارة الجو، فتم تكليف مدير شئون البيئة، بسرعة التحرك محل البلاغ، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية بمركز شرطة طيبة تمهيدا للإحالة للنيابة العامة.

وفى نفس السياق وفى خطوة جديدة لدعم أهالى قرى ونجوع مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أقدم حجازى النحاس نائب رئيس المدينة على خطوة جديدة للتيسير على الأهالى بتمهيد منطقة لعمل "سويقة أسبوعية" كل خميس، وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن للتيسير علي المواطنين وفتح أسواق جديدة قريبة من تواجدهم.

وفي هذا الصدد يقول حجازى النحاس نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه نظراً لبعد الأسواق عن مركز الزينية واضطرار المواطنين للتسوق من أسواق مدينة الأقصر أو من قرى مركز قوص محافظة قنا، وبناءاً على طلب المواطنين قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية برفع الإشغالات والتعديات والتمهيد والتوسعة لأحد المناطق الغير مستغلة بقرية المدامود بحرى، بحيث لا تؤثر على حركة المارة بالشوارع وبحيث تكون أمنة ولا تشكل خطراً أو إزعاجاً للمواطنين، وبعد تجهيز الموقع تم تحديد سويقة أسبوعية تحدد لها الخميس من كل أسبوع، لتخدم أهالي المدامود قبلي - المدامود بحرى - مدينة الشمس مركز الزينية - مدينة طيبة - والمنشأة التابعة للأقصر - والقرى القريبة التابعة لمراكز محافظة قنا.