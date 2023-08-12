ما يجب أن تفعله بعد سن الـ60 للحفاظ على صحتك؟.. تقرير يساعدك

كتبت فاطمة ياسر



مع تقدمك في العمر يبدأ الجسم في حدوث بعض التغييرات، فلا داعي للقلق، فهذه التغيرات تعد من الأمور الطبيعية عند التقدم في العمر، ولتجنب هذه الأعراض يجب عليك تغير نمط حياتك اليومية، واتباع بعض النصائح الصحية والغذائية خاصة بعد إتمام سن الـ60.