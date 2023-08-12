كل ما تريد معرفته عن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة

كتب هانى الحوتى

بدأت الحكومة، تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة مع بدء تطبيق موازنة السنة المالية الحالية، بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية ، بهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقدم "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنظومة الجديدة.



س- ما هي منظومة التعاقدات الحكومية؟ ج- منظومة خاصة بإدارة خطة الاحتياجات الحكومية ومنظومة العمليات وخطط الموردين، وإعداد وطرح العمليات لدى الجهات الحكومية ومن ثم مراحل البت.



س- وما هي أهداف المنظومة؟ ج- ترتكز المنظومة على ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة حصر الاحتياجات، مرورًا بإجراءات الطرح والتعاقد والترسية حتى إعلان «نتائج البت»، فضلًا على إدارة وتنفيذ العقود واستخراج التقارير التفصيلية عن بيانات التعاقدات.

وهناك عقودًا نموذجية مؤمنة لكل أنواع التعاقدات وفور انتهاء إجراءات «الترسية على العطاء الفائز» يتم الاستيفاء الإلكتروني لبيانات العقد المزمع إبرامه، وهناك أرشيف إلكتروني للحفظ الفوري، يتم إيداع نسخة من هذه العقود فيه، بباركود يتم طباعته على أوراق مؤمنة، يوفرها مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ لصون هذه البيانات والحفاظ على حقوق طرفي التعاقد.



س- وما هي آلية عمل المنظومة؟ ج- ينقسم المشروع إلى 4 أجزاء رئيسية تتشعب خلالهم آليات عمل المنظومة؛ الأول (خطة الاحتياجات): هي المسئولة عن إعداد خطط الاحتياجات ومراجعتها ونشرها على البوابة العامة للمنظومة، الثاني (منظومة العمليات): المسئولة عن إعداد العمليات ونشرها على مجتمع الأعمال لتقديم عطائهم الخاص ومن ثم عمليات البت والترسية والتعاقد، الثالث (مجتمع الأعمال): المسئولة عن المعلومات الخاصة بالموردين وعمليات تقديم الأسعار على العمليات التي تتيح لها الجهة الحكومية تقديم عروض الأسعار الخاصة بها، الرابع (البوابة الرئيسية): يتم عرض الاحتياجات المقترحة والمعتمدة وآخر العمليات المطروحة وبعض الاحصائيات الخاصة بمنظومة التعاقدات الحكومية.



س- وكيف يتم التسجيل بمنظومة التعاقدات الحكومية؟ ج- لاستخدام التطبيق، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لحساب الجهة التابع لها، ويتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب واختار الجهة التابع لها.



س- وما هي خطوات استخدام المنظومة؟ ج- يقوم الموظف الحكومي المسئول بالدخول على المنظومة، وإنشاء احتياج جديد بناء على بيانات محددة يتم مراجعتها من قبل باقي الموظفين المختصين بالمراجعة والنشر، حيث يقوم الموظف بإدخال: العام المالي، والجهة الإدارية، وتوصيف الاحتياج، ومصدر التمويل، وطبيعة العملية، وطريقة التعاقد، والبرنامج الزمني المتوقع للطرح والترسية والتعاقد، وتصنيف بنود المشتريات على حسب الاحتياج.