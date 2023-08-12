

ونقلت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية عن الوزير قوله "إن الجانبين اتفقا على الاستخدام الفعال لموارد اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي من أجل الحفاظ على وتيرة تنمية العلاقات التجارية ".



وأشار إلى أنه اتفق مع عثماني على التركيز على القطاعات الواعدة مثل التقنيات الجديدة والطاقة والزراعة والتعدين والسياحة خاصة أن مبيعات السلع بين كازاخستان ومقدونيا الشمالية ارتفع في عام 2022 بمقدار 5.5 مرة.



وأكد نورتلو أن كازاخستان قد تزيد صادراتها من السلع والمبيعات المتبادلة بمقدار 350 مليون دولار.



ومن جانبه، أشار بويار عثماني إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع كازاخستان وآسيا الوسطى، مشيرا إلى أن الدور النشط لكازاخستان في دعم المجالات الرئيسية لنشاط المنظمة.