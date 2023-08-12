اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 09:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادَين قبالة شواطىء قطاع غزة

السبت، 12 أغسطس 2023 09:10 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل صيادَين قبالة شواطىء قطاع غزة البحرية الإسرائيلية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، صيادَين فلسطينيين، بعد مهاجمة مركبهما قبالة شواطىء قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 وأفادت نقابة الصيادين الفلسطينيين، أن بحرية الاحتلال فتحت نيرانها على مركب صيد قبالة شواطىء شمال قطاع غزة، واعتقلت صيادَين كانا على متنه، واستولت على المركب، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتدى بشكل مستمر على الصيادين الفلسطينيين، وتقلص مساحات الصيد الخاصة بهم، مشيرة إلى أن نحو أربعة آلاف صياد فى غزة، حرمهم الاحتلال الإسرائيلي، من مصدر رزقهم، عبر منعهم من الصيد.

 


البحرية الإسرائيلية

غزة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



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