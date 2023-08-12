قائمة المعاهد الخاصة العالية الزراعية والفنية الصحية المعتمدة من التعليم العالى

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع قائمة المعاهد الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى والتي تعد أبرز البدائل لكليات القطاع الطبي وتتميز بكونها تصدر خريجين مؤهلين لسوق العمل ولديهم التدريب الكافى بما يمكنهم من ممارسة العمل، ويوجد المعاهد الخاصة العالية الزراعية وتضم (2) معهدًا، وهى على النحو التالى:-

1. المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة.

2. المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

وهذه قائمة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة وتضم (12) معهدًا وهي على النحو التالي:

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3. المعهد الفني الصحي بطنطا.

4. المعهد الفني الصحي ببنها.

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.