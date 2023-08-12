غلق 89 منشآة وضبط 11 ألفا و448 حالة إشغال متنوعة وتحرير بالإسكندرية

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع 89 منشآة، والتحفظ على عدد 11448 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 4034 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ496 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.