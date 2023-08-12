اليوم السابع
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السبت، 12 أغسطس 2023 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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غلق 89 منشآة وضبط 11 ألفا و448 حالة إشغال متنوعة وتحرير بالإسكندرية

السبت، 12 أغسطس 2023 01:58 م
غلق 89 منشآة وضبط 11 ألفا و448 حالة إشغال متنوعة وتحرير بالإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت هذه الحملات عن غلق وتشميع 89 منشآة، والتحفظ على عدد 11448 حالة إشغال متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 4034 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ496 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
 

 


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