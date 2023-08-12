ضبط 800 كجم لحوم و750 كجم رنجة و2طن فراولة مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم مدير المديرية بتنفيذ العديد من حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة فى جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضى، وأسفرت هذه الحملات على ضبط العديد من المخالفات والغش التجارى.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط ومتابعة الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار والغش التجارى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لعمل حملات موسعة لضبط أى مخالفات بالأسواق الإسكندرية.

وتم ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمنطقة العامرية لحيازتها لحوم مستوردة وأسماك رنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير حيث تم التحفظ على 40 كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة 20 كجم باجمالى 800 كجم لحوم مجهولة المصدر 150 صندوق رنجة وزن الصندوق 5 كجم باجمالى وزن 750كجم رنجة مجهولة المصدر.

وفى الإطار ذاته تم ضبط احدى ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه لحيازتها فراولة معبأة غير مدون عليها بيانات صلاحية أو جهة إنتاج بعدد 200 كرتونة فراولة تزن الكرتونة 10 كجم باجمالى وزن 2 طن فراولة.

كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب ومصنع أسمدة ومبيدات لحيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات.

وخلال الحملات المكثفة ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية أيضًا 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب فى أسعارها، فى حملة مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتورة صباح الجارحى مدير المديرية بتحرير 5 محاضر جنح لمحلات بيع لحوم وجزارة مخالفة الاول بمنطقة شارع عزبة السيوف واخر بالعجمى جنحة بيع لحوم بقرى بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية، ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الأدمى.

وجنحة لمحل جزارة بشارع 25 المستشارين طوسون لبيعه لحوما مجمدة ومحلوله وتباع على أنها لحوم بلدية، وجزار آخر بالرأس السوداء جنحة بيع كوارع بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.