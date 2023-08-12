ضبط 392 بطاقة تموينية و3 ماكينات صرف سلع بأحد المخابز البلدية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كثف رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، من حملاتهم التموينية للمرور ومتابعة المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، مما أسفر عن ضبط عدد 392 بطاقة تموينية و3 ماكينات صرف سلع تموينية بأحد المخابز البلدية، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات لضبط المخالفين يومياً.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط عدد 392 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات صرف سلع تموينية بأحد المخابز البلدية بناحية الحبيل بمركز البياضية بغرض التربح غير المشروع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها، وأهابت المديرية بكل المواطنين عدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي صاحب نشاط تمويني (مخبز / بدال تمويني) منعا لإيقافها نهائياً والحرمان من الدعم التمويني.

وفى نفس السياق وفي إدارة تموين إسنا، تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، وأسفر المرور عن تحرير عدد 9 مخالفات تموينية بيانها كالآتي:- (ضبط عدد 11700 علبة سجائر مختلفة الأنواع - عدد 3200 باكو معسل مختلفة الأنواع والأوزان)، وذلك بدون أوراق أو مستندات أو إفراج جمركي تدل على مصدرها داخل أحد المخازن الغير مرخصة ببندر إسنا، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم ضد المتهم (م-غ-ع) وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، وعدد 5 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 مخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز عدم وجود ميزان.