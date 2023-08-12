سعر كيلو الفراخ يسجل 62 جنيها تسليم أرض المزرعة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى السوق، استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 62 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 70 - 73 جنيهًا، بحسب المنطقة، وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن، إلى أن سعر البيض يسجل 115 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، وبلغ سعر البيض البلدى 112 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 7 جنيهات والكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت بلدى 6.5 جنيها والكتكوت الهجين 6.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.